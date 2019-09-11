РИАМО - 11 сен. В столице планируют достроить учебный корпус Московского авиационного института, который располагается в Западном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Объект находится по адресу: Оршанская улица, дом 3. Это здание начали возводить еще в конце прошлого века, но в 1992 году стройку забросили. Изначально это должно было быть здание почти Г-образной формы площадью около 13,1 тысячи квадратных метров. Строители успели возвести фундаменты, поставить колонны и перекрытия первых трех этажей, а также частично четвертого и технического этажей.

«По результатам недавно проведенного обследования, выявлены многочисленные дефекты и повреждения – трещины в монолитных стенах, коррозия арматуры, размораживание и выпучивание кладки стен из пеноблоков, сплошное замачивание поверхности плит и балок перекрытий и многие другие», – отмечается в сообщении.

Недавно в Главгосэкспертизе России рассмотрели проектно-сметную документацию, согласно которой будет завершено строительство данного учебного корпуса. Документация предусматривает восстановление гидроизоляции, ремонт железобетонных конструкций и устройство отвода воды, отделочные и иные работы.

В здании планируется оборудовать 24 учебные аудитории, лаборатории, выставочный зал и малый конференц-зал.

Также здесь разместится зал на 344 места с кинопроекционной и буфет. Здание будет рассчитано на 549 человек. Здесь будут функционировать факультеты робототехнических и интеллектуальных систем, авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок, радиоэлектроники, инфокоммуникаций и информационной безопасности, общеинженерной подготовки

Проект предусматривает и благоустройство прилегающей территории, на которой проведут комплексное озеленение, установят малые архитектурные формы, обустроят дорожки и автостоянку на 220 машино-мест.