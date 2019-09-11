РИАМО - 11 сен. На 2019 год в Московской области запланировано проведение работ по комплексному благоустройству 1360 дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Уже завершены работы по 957 адресам, это 70,4% от плана на год. В рамках комплексного благоустройства, дворовых территориях осуществляются следующие виды работ по озеленению: посадка и пересадка деревьев и кустарников, кронирование деревьев, стрижка кустарников, борьба с вредителями растений, устройство цветников, газонов», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В рамках благоустройства во дворах в обязательном порядке устанавливают спортивные и игровые площадки, современное наружное освещение и информационные стенды, а также размещают малые архитектурные формы и обустраиваются парковки.

В Подмосковье каждый год по поручению губернатора Андрея Воробьева благоустраивают не менее 10% дворов. За период с 2015 по 2018 год в регионе привели в порядок 6,2 тысячи дворовых территорий – 48% от общего количества дворов.