РИАМО - 11 сен. В Подмосковье планируют ужесточить ответственность за незаконные снегосвалки, подготовлены соответствующие поправки в закон Московской области «О благоустройстве», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Минэкологии предлагает установить административную ответственность за складирование снега вне специально отведенных для этого мест.

«Закон в его нынешнем виде не предусматривает ответственность за снегосвалки на сельскохозяйственных землях и вообще вне специальных площадок, которые определяет муниципалитет. Однако проблема очень актуальна. Ежегодно в Минэкологии приходит множество обращений граждан и организаций о незаконных снегосвалках», – отмечается в сообщении.

В министерстве уточняют, что в снежных массах, которые вывозят после уборки территорий, содержатся противогололедные реагенты, мусор и другие вредные вещества. Они загрязняют почву и грунтовые воды. Это опасно для сельскохозяйственных земель.

В прошлом сезоне министерство вынесло 11 предостережений в отношении муниципалитетов с требованием усилить земельный контроль и не допускать незаконных снегосвалок. Принятие поправок позволит сберечь ценные земли и подземные воды.

Складывать снежные массы разрешено только на обвалованных площадках с твердым покрытием, оборудованных водосборными лотками, по которым талые воды должны направляться на локальные очистные сооружения. Нельзя размещать свалки снега ближе 100 метров от жилой застройки и в водоохранных зонах рек и водоемов.