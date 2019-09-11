РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В подмосковном Подольске сотрудники Росгвардии задержали 52-летнюю женщину за кражу товара из гипермаркета «Глобус», сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей, в отношении нее завели уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Группа задержания Подольского отдела вневедомственной охраны по сигналу «Тревога» выехала в охраняемый гипермаркет в микрорайоне Климовск. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам охранник указал на женщину с детьми, которая вынесла из магазина неоплаченный товар.

«Росгвардейцы задержали злоумышленницу и передали ее сотрудникам полиции. Задержанной оказалась ранее не судимая 52-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как гражданка на кассе самообслуживания оплатила только тот товар, который лежал сверху в ее корзине. Весь товар, лежащий на дне тележки, остался умышленно не просканированным. Сотрудники Росгвардии обнаружили несоответствие кассового чека ее покупкам.