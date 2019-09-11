РИАМО - 11 сен. В Рузском городском округе планируется создать туристический кластер с опорой на особо охраняемые природные территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В регионе проходит конкурс лучших концепций развития территорий. Концепции-победительницы получат поддержку правительства Московской области. Концепцию Рузского округа в министерстве сочли наиболее перспективной.

«Рузский округ уникален в природном и экологическом отношении. Здесь множество нетронутых заповедных территорий и больше всего ООПТ – 17 заказников и памятников природы, в том числе озеро Глубокое, которое и в самом деле является самым глубоким в европейской части России», – сказал заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Он добавил, что раньше в округе была мощная туристическая и рекреационная инфраструктура, а сейчас здесь есть более 70 заброшенных объектов, среди которых детские лагеря, санатории, дома отдыха. Концепция, которую представили на конкурсе, предлагает возродить эти объекты.

Кластер предлагается назвать «Руза заповедная», он состоит из семи парковых пространств, который будет объединен «зелеными маршрутами» – тропами для экотуризма.

«Это отличный, тщательно проработанный проект, и мы его будем поддерживать. Тем боле, что уже есть бизнес-структуры, которые готовы инвестировать в этот проект серьезные средства», – резюмировал Куракин.