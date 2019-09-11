РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В подмосковном Подольске изменился график работы Климовского отдела ЗАГС, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Изменился график работы Климовского отдела ЗАГС. С 10 сентября Климовский отдел ЗАГС ведет прием населения по следующему графику: вторник – пятница по всем вопросам, кроме заключения брака, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Суббота по всем вопросам, кроме заключения брака, с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30», – говорится в сообщении.

Воскресенье, понедельник – выходные дни. Последний четверг месяца – санитарный неприемный день.