РИАМо – 11 сен. Медицинский центр запроектирован на улице Удальцова в Западном округе столицы, общая площадь здания составит около 1,9 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Основой архитектурного облика этого медицинского центра станет максимальное остекление фасада, выходящего на улицу Удальцова, что придаст более воздушное восприятие всего здания. Глухие части центра будут отделаны керамогранитом белого цвета. В целом этот объект станет наглядным доказательством политики Москвы по развитию медицинской инфраструктуры как более комфортной и доступной», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Медицинский центр расположится по адресу: улица Удальцова, владение 85.

У здания будут два надземных и один подземный этаж. Под землей расположится зал лечебной физкультуры, кабинет восстановительного лечения, массажная и технические помещения. Над землей все площади займут вестибюли и кабинеты различных специалистов.

Все помещения первого этажа будут доступны для маломобильных граждан. Центр будет рассчитан на 100 посещений в день.

Проектировщик и заказчик – ПСК «Вертикаль».