РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска до 15 сентября будут контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского и грузового транспорта в рамках областного тематического рейда, сообщил начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску Олег Инчиков.

В целях снижения аварийности с участием водителей пассажирского и грузового транспорта на территории Московской области, в том числе и в Красногорске, до 15 сентября будет проводиться оперативно-профилактический рейд «Тахограф».

«В соответствии с требованиями приказа Минтранса России №273 от 21 августа 2013 года «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» автобусы и грузовики, находящиеся в эксплуатации у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, подлежат оснащению тахографами. В период операции экипажи ДПС особое внимание обратят на соблюдение режима труда и отдыха водителями и субъектами транспортной деятельности», – пояснил Инчиков.

По его словам, как правило, рабочая смена составляет 10 часов, время управления – 9 часов, и межсменный отдых – 12 часов.

«О нарушениях, выявленных в результате проведения административных расследований, инспекторы отделения технического надзора ОГИБДД сообщают в инспекцию по труду», – заключил Инчиков.