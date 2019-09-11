РИАМО - 11 сен. В Мочильской средней общеобразовательной школе в Серебряных Прудах продолжается капитальный ремонт, министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев провел совещание с главой горокруга Олегом Павлихиным, в ходе которого они обсудили завершение работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Сегодня мы убедились, что темп работ значительно увеличен. Рабочие уже приступили к монтажу фасадных конструкций, завершается благоустройство», - сказал Тагиев.

Он также заметил, что завершение капремонта находится на его личном ежедневном контроле, за работами также следит глава городского округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сдать школу должны уже к концу сентября.

Сельскую школу построили в 1980 году. За годы в здании ни разу не было капитального ремонта. Сейчас работы ведутся ускоренными темпами.

После завершения капремонта здесь разместится образовательное учреждение, в котором смогут обучаться 69 человек, и детский сад, рассчитанный на 33 места.