РИАМО - 11 сен. За прошедшие три летних месяца пассажирами автостанций «Мосгортранса» стали около 1,2 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

За три месяца от автостанций «Мосгортранса» отправились 58 тысяч рейсов дальнего следования.

«В летние месяцы пассажиропоток автостанций «Мосгортранса» традиционно растет. Наиболее популярными междугородными маршрутами дальнего следования стали рейсы в города Тульской и Волгоградской областей, Липецк и Воронеж. Кроме того, поездки в Санкт-Петербург остаются одними из самых востребованных – этим летом в северную столицу отправились более 25 тысяч пассажиров», – отмечается в сообщении.

Благодаря большому количеству удобных маршрутов популярность легальных перевозок растет. Для пассажиров доступны 250 междугородних и международных направлений. Из Москвы можно уехать в Армению, Грузию, Киргизию, Молдавию, Белоруссию, Украину и Германию.

На территориях автостанций есть залы ожидания, банкоматы, камеры хранения, комнаты матери и ребенка, автоматы с напитками и едой, бесплатный Wi-Fi.

В этом году в столице открылся международный автовокзал «Северные Ворота». Здание автовокзала построено как часть транспортно-пересадочного узла и расположено прямо у выхода станции метро «Ховрино».