РИАМО - 11 сен. В театре юного зрителя (ТЮЗ) в Королеве в рамках нового театрального сезона зрителям покажут пять премьер, две из которых исключительно для взрослой аудитории, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В юбилейном 25 театральном сезоне 2019-2020 годов зрители смогут увидеть 5 премьер, среди которых 2 спектакля для взрослой аудитории – «Месяц в деревне» Тургенева и «Малыш» Аркадия и Бориса Стругацких, 2 постановки для детей от 6 лет – «Необыкновенные приключения Карика и Вали» и «Волшебник Изумрудного города», а также сказка для самых маленьких зрителей «Жихарка», – сказала начальник отдела по связям с общественностью и информационным ресурсам министерства культуры Подмосковья Анастасия Нефедова.

Она добавила, что премьера спектакля «Необыкновенные приключения Карика и Вали» состоится 14 и 15 сентября. Режиссером спектакля выступил Ярослав Ермаков, а режиссером по пластике – Анна Карпухина. Спектакль будет играться ежемесячно.

«Это пластическая фантазия по одноименной повести Яна Ларри, повествующая о приключениях непоседы Вали, ее брата Карика и профессора Енотова в удивительном мире насекомых. По воле случая, дети, уменьшившись в сотни раз, не отчаиваются, а смело следуют навстречу неизведанному. Этот спектакль не только приключенческий, в нем явно прослеживается экологическая тема. Наши маленькие друзья убеждаются на собственном опыте, что все в мире взаимосвязано, и насекомые и растения также важны для нашей планеты, как и люди», – отметила Нефедова.

А уже 26 сентября состоится премьера спектакля «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева. Постановочная группа представит современную трактовку пьесы. Режиссер спектакля – заслуженный работник культуры РФ, главный режиссер ТЮЗ Наталия Ермакова. Спектакль поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

В первой половине октября самые маленькие зрители театра увидят сказку «Жихарка». Это кукольный спектакль для детей от 2 лет.

«В основе постановки лежит русская народная сказка о приключениях маленькой девочки и ее друзей – Кота и Петуха. О том, как дружба, верность и смекалка помогают не только справиться с бедами, но и обхитрить злую и коварную Лису. Это третья постановка в ТЮЗе из серии «Baby-театр». Режиссером сказки выступила Екатерина Ларина», – пояснила Нефедова.

23 и 24 ноября состоится премьера спектакля «Волшебник Изумрудного города» по одноименному произведению Волкова. Режиссер – Алексей Шумилин.

В первой половине 2020 года ТЮЗ планирует выпустить спектакль «Малыш» по повести Аркадия и Бориса Стругацких. Это первая работа театра в жанре фантастики. Режиссер – Ярослав Ермаков.