РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. В СНТ подмосковных Люберец в ходе проверки выявили факт незаконного захвата земельного участка, сообщается в Instagram-аккаунте отдела земельного контроля администрации городского округа.

«Отделом земельного контроля проведена проверка в отношении собственника земельного участка в СНТ «Ветеран-Марусино». В результате проверки выявлено самовольное занятие территории», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что по итогам проверки нарушителю выдали предписание об устранении нарушений. При проведении повторной проверки сотрудники администрации выявили, что собственник нарушения не устранил.

«Материалы переданы в суд для привлечения собственника к административной ответственности», – заключается в материале.