РИАМО – 11 сен. Завод «Мустанг Технологии Кормления» из Подмосковья стал лауреатом премии «Проектный лидер», важнейшим направлением деятельности компании является внедрение современных технологий и обеспечение использования безопасных кормов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В первой общероссийской премии «Проектный лидер», которая прошла в рамках ежегодной международной специализированной выставки «Импортозамещение», лауреатом стал подмосковный завод «Мустанг Технологии Кормления».

«Один из самых современных комплексов в России и единственный завод по производству премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье «Мустанг Технологии Кормления» стал победителем в номинации «Агропромышленный комплекс», в категории «Кормопроизводство», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

За победу боролось 49 номинантов – проектов и их инициаторов, компаний и организаций.

«Жюри делали акцент на уникальность проекта, его конкурентные преимущества, значимость для российской экономики. Бесспорно, наша компания – ведущий производитель и поставщик готовых кормов, концентратов, премиксов и кормовых добавок для всех возрастных и физиологических групп сельскохозяйственных животных», – подчеркнул Разин.

По его словам, важнейшим направлением деятельности компании является внедрение современных технологий и обеспечение использования безопасных, высококачественных кормов для повышения эффективности российского животноводства.

«Производственные мощности завода составляют 100 тысяч тонн концентратов и 20 тысяч тонн премиксов в год. На площадке установлено самое современное производственное оборудование. Предприятие ориентировано на импортозамещение, локализацию, экспорт, увеличение конкурентных преимуществ», – перечислил глава Минсельхозпрода.

Конкурс проводился при поддержке правительства РФ, профильных министерств и ведомств, институтов развития, отраслевых союзов и ассоциаций.

Церемония награждения лауреатов состоялась 10 сентября в МВЦ «Крокус Экспо».