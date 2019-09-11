РИАМО - 11 сен. Новое медицинское оборудование, аппарат УЗИ экспертного класса, поступило в женскую консультацию Серпуховской районной больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Оборудование закуплено в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Благодаря отличным техническим характеристикам, аппарат обеспечивает высочайшее разрешение в каждой точке изображения», - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Кроме того, в поликлиническом отделении №1 в ближайшее время планируется открыть новый кабинет маммографии.