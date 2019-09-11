РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 сен. Совершеннолетние жители Домодедова 14 и 15 сентября смогут сделать прививку от гриппа в мобильной поликлинике городской больницы в парке «Елочки», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Приглашаем вас принять участие в прививочной кампании против гриппа, которая будет организована 14 и 15 сентября (суббота и воскресенье) с 10:00 до 14:00 в ПКиО «Елочки» – выезд мобильной поликлиники Домодедовской центральной городской больницы. Сделать прививку против гриппа смогут все желающие от 18 лет и старше», – говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис ОМС.