РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток, светофор» проходит на территории Красногорска, в период до 15 сентября инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение водителями правил проезда перекрестков, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный).

«С 9 по 15 сентября в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями транспортных средств, в частности проезда перекрестков на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток, светофор», – говорится в сообщении.

В зоне ответственности 11 батальона ДПС с начала текущего года из-за нарушения правил очередности проезда перекрестков зарегистрировано 16 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 человек получили травмы. Также в 2019 году произошло 6 происшествий из-за несоблюдения требований сигналов светофора, в которых 13 человек были ранены.

На территории подмосковного Красногорска 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».