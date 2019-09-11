РИАМО - 11 сен. В Москве осудили 25-летнего Романа Парфенова, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство двух лиц», рассказала РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 5 мая 2018 года обвиняемый, находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, на почве личных неприязненных отношений совершил убийство отца и бабушки», - рассказала Иванова.

После убийства родственников Парфенов расчленил тела, а фрагменты вывез в Битцевский и Кусковский лесопарки, где попытался сжечь. На следующий день их обнаружили в овраге. На телах были множественные рубленые и колото-резаные ранения.

В этот же день подозреваемого задержали. Обыскав квартиру, правоохранители нашли орудие убийства и часть останков убитых. Парфенов признал свою вину в содеянном.

В среду, 11 сентября, суд приговорил его к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.