РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Десять популярных во времена СССР коллективов из России и бывших советских республик выступят в подмосковном Красногорске в День округа, 14 сентября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Лучшие песни самых душевных коллективов Советского Союза прозвучат на Дне округа. 14 сентября красногорцев ждет почти 4-часовой международный хит-парад легендарных ВИА в программе «Мы желаем счастья вам». В праздничном концерте примут участие 10 прославленных коллективов из четырех стран: России, Республики Беларусь, Узбекистана и Грузии», – говорится в сообщении.

От российской эстрады на праздник делегированы такие вокально-инструментальные ансамбли как «Ариэль», «Здравствуй, песня», «Синяя птица» и другие.

«Грузию представит легендарный прославленный квартет «Орэра», который является основоположником жанра вокально-инструментальных ансамблей, Беларусь – знаменитые «Песняры» под управлением Леонида Борткевича, а из Узбекистана приедет великолепный коллектив «Учкудук», – сказал художественный руководитель и режиссер программы «Мы желаем счастья вам» Артур Цомая.

Квартет «Орэра выступает с 1958 года и даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как сценический долгожитель среди всех групп, которые работают по сегодняшний день.

«Послушать замечательные композиции в исполнении популярных советских коллективов, которых многие помнят и любят, можно 14 сентября в 18:00 в Зеленом театре», – заключается в сообщении.