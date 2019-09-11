РИАМО - 11 сен. Мещанский суд Москвы отменил Кириллу Серебренникову меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Уголовное дело «Седьмой студии» возвращено генеральному прокурору, мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена», - сказал собеседник агентства.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года. Его заподозрили в организации хищения средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

Среди фигурантов дела оказались ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Серебренников находился под домашним арестом, весной суд изменил ему меру на подписку о невыезде. Режиссер смог вернуться к работе.