РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В подмосковном Подольске началась массовая вакцинация жителей от гриппа, всего планируют привить более 160 тысяч человек, в том числе 51,1 тысячи детей, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа Ирина Симчук.

В Подольске 9 сентября стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа.

«В 2019 году в текущем эпидемиологическом сезоне в горокруге планируют привить более 160 тысяч человек. Из них 51,1 тысячи детского населения и 109 тысяч взрослого. Первый транш вакцины – 39 тысяч доз для взрослого населения и 21 тысяча для детей. Вакцина будет поступать небольшими партиями, потому что ее нужно правильно хранить в холодильном оборудовании», – сказала Симчук.

В настоящее время в школах и детских садах собирают согласие родителей на проведение вакцинации, прививки начнут делать с 16 сентября.

Традиционно вакцинация проводится с сентября по ноябрь. В эпидсезон 2019-2020 годов в Подольске будут прививать трехвалентной вакциной с актуальными штаммами гриппа, которые ожидают в сезон. Прививка максимально снижает риск осложнений, в том числе пневмонию и летальный исход. Так, от гриппа погибали в Подольске в 2016 году.