РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 сен. Свыше 30 дворов в подмосковном Красногорске включили в программу благоустройства на 2020 год, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Тридцать два двора благоустроят в Красногорске в 2020 году. В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно осуществляется благоустройство не менее 10% дворовых территорий Московской области», – говорится в сообщении.

С подробным перечнем дворов можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.