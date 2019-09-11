РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 сен. Благоустройство площади Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске планируют завершить в октябре, работы ведутся согласно графику, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В настоящее время на площади завершается прокладка инженерных коммуникаций, мощение дорожек и монолитные работы по устройству фонтана. Ход ремонтных работ проверила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Подрядчик сообщил, что работы ведутся в графике, в октябре благоустройство должно завершиться», – сказала Хаймурзина.

По проекту площадь будет поделена на три основные зоны: прогулочную зону с аллеей и скамейками, зону отдыха с фонтаном и перголой, а также пространство для проведения массовых мероприятий и праздников.

«Общая площадь благоустраиваемого участка – 2,5 гектара. Вскоре здесь высадят более 50 деревьев (туи, можжевельник, ивы, каштаны, клены и декоративные яблони) и более 700 кустарников (барбарис, сирень, спирея, магония и лапчатка). По вечерам площадь будет освещаться софитами внешней подсветки здания, 385 светильников разной величины установят и на самой площади, в том числе – вмонтируют в брусчатку», – заключается в материале.