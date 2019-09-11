РИАМО - 11 сен. ООО «СНБ Медиа Группа» оштрафовали в Подмосковье за нарушение антимонопольного законодательства, сумма взыскания превысила 850 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СНБ Медиа Группа» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», – отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, действия ООО привели к поддержанию на определенном уровне цен на аукционах, которые проводились центром торгов Ленинского городского округа. В УФАС компанию признали нарушившей федеральное законодательство в части защиты конкуренции.

В итоге, ООО «СНБ Медиа Группа» привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 852,1 тысячи рублей.