РИАМО - 11 сен. На складе временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» в ходе прохождения фитосанитарного контрольного поста была задержана партия роз, завезенная из Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ходе досмотра в горшечных растениях розы был обнаружен опасный вредитель – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Все растения было решено уничтожить, как того требует фитосанитарное законодательство России.

Западный цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений, что приводит к тому, что поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.