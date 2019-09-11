РИАМО – 11 сен. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручения, предусматривающие признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР, сообщается на сайте правительства РФ.



«Минюсту России (поручено – ред.) подготовить проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года <...> и внести в правительство Российской Федерации», – говорится в сообщении.



Срок исполнения – до 15 ноября.



Кроме того, федеральным органам исполнительной власти поручили представить в случае необходимости в правительство РФ обоснованные предложения о сохранении отдельных правовых актов СССР и РСФСР.



Федеральным органам исполнительной власти также необходимо представить в правительство РФ предложения по дополнению перечня правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года.



Эти предложения необходимо предоставить до 10 октября.