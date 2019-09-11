РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. В поселке Малаховка подмосковных Люберец в среду прошли занятия по скандинавской ходьбе со старшей возрастной группой, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«11 сентября в Малаховском парке культуры и отдыха прошли занятия по скандинавской ходьбе с профессиональным инструктором. Занятие проходили со старшей возрастной группой», – говорится в сообщении.

Мероприятие проходило по адресу: Театральный проезд, дом №1.

Поучаствовать в занятиях может любой желающий. Тренировка проходит каждую среду в 9:00.