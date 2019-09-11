РИАМО – 11 сен. Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов вошел в топ-3 медиарейтинга глав заксобраний Центрального федерального округа по итогам августа, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Среди глав заксобраний Центрального федерального округа спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов занял третье место – его медиаиндекс составил 3178. В общероссийском рейтинге он занял десятое место», – отмечается в сообщении.

Лидером общероссийского рейтинга стал Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан), далее идут Сергей Сокол (Иркутская область) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

Ранее «Медиалогия» обнародовала медиарейтинг глав законодательных органов субъектов страны за август текущего года.

Медиаиндекс – показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.