РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Депутатам подмосковных Люберец предложили поучаствовать в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области», сообщил на заседании совета депутатов председатель Сергей Антонов.

«Совет муниципальных образований Московской области обратился в администрацию городского округа Люберцы с предложением поучаствовать депутатам в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». В частности, есть номинация «Лучший депутат представительного органа муниципального образования», – сказал Антонов.

Он призвал коллег принять участие в этом конкурсе и ознакомиться с его положением на сайте.

Ранее депутат Вячеслав Калинин из Люберец становился победителем конкурса в номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального образования».