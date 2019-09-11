РИАМО - 11 сен. В конце текущей недели в столице ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями и порывистым ветром, после этого тепло вернется на несколько дней в третьей декаде сентября, сообщается на сайте «Метеовести».

Бабье лето в Москве завершится в конце этой недели. Похолодает до плюс 15-17 градусов днем. Холодным, ветреным и дождливым будет и начало новой недели.

«Тепло еще вернется, и в третьей декаде сентября москвичей и гостей столицы ждет еще несколько дней теплой и солнечной погоды», — говорится в сообщении.

Пока осень в центре страны выдалась солнечной, сухой и очень теплой. В Москве средняя температура в первой декаде сентября более чем на 4 градуса превысила норму.

Однако вечером 13 сентября в столице усилится ветер, ожидается дождь. 14 сентября будет облачно, поднимется порывистый ветер, пройдет дождь. Днем в центре города будет не выше плюс 16-18 градусов. При этом понижение температуры станет возвратом к климатической норме. Еще холоднее будет 15 сентября – плюс 15-17 градусов.