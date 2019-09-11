РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции провели акцию «Здоровье – твое богатство!», в ходе которой рассказали учащимся школ городского округа о негативном влиянии сигарет, алкоголя и наркотиков на организм, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, профилактика потребления наркотических средств в молодежной среде, привлечение внимания учащихся к актуальной проблеме наркозависимости.

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» совместно с представителем Общественного совета Людмилой Бородиной в рамках акции «Здоровье – твое богатство» провели профилактические беседы для учащихся общеобразовательных учреждений Балашихи. Стражи порядка рассказали учащимся о негативном влиянии алкоголя, табачных изделий, наркотических средств и психотропных веществ на организм человека», – отмечается в сообщении.

Также они напомнили об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе мероприятий сотрудники полиции ответили на возникшие у школьников вопросы и провели для учеников викторину, направленную на формирование ценностного отношения к здоровью.

По итогам встречи полицейские продемонстрировали учащимся фильм о ведении здорового образа жизни, пожелали ребятам хорошо учиться и заниматься спортом.