РИАМО – 11 сен. Интерактивная инсталляция «Карта Москвы» будет представлена на форуме по недвижимости в столице, мероприятие PROESTATE - 2019 проведут с 18 по 20 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

Форум недвижимости пройдет в конгресс-парке Radisson Collection Hotel.

«На выставочной площадке будет установлена инсталляция «Карта Москвы», на которой в интерактивном формате продемонстрируют масштабные градостроительные проекты, реализуемые на территории Москвы. В их числе: парки и общественные пространства, реорганизация промзон, объекты спорта, метро, МЦК и МЦД, дороги, и, конечно же, программа реновации», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что данная инсталляция в этом году претерпела изменения, был добавлен контент в части развития новой Москвы в масштабе 1:7600. Впервые обновленный мультимедийный мобильный комплекс увидели в марте участники выставки MIPIM-2019 в Каннах, затем карту показали в столице в рамках Московского урбанистического форума, который прошел в июле в парке «Зарядье».

PROESTATE – ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединяющее на своей площадке свыше 4,3 тысячи лидеров отрасли из 33 стран.