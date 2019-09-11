РИАМО - 11 сен. В Санкт Петербурге одновременно с основной программой XXIII сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации прошла выставка Saint Petersburg Travel Hub, на ней представили туристические программы Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Стенд занял одну из центральных локаций выставки.

«Московская область не перестает удивлять. Агротуризм, историческое и культурное наследие, множество направлений – все под нашим общим туристким брендом! Проект «Лето в Подмосковье» объединил лучшие туристические направления нашей области, впереди Зима, но это не значит, что туризм впадает в спячку. В нашем активе горнолыжные трассы, катки, ярмарки, фестивали – скучать этой зимой точно не придется», – отметила руководитель комитета по туризму региона в ранге министра Наталья Галкина.

Она напомнила, что на welcome.mosreg.ru собраны ключевые места Подмосковья и все они представлены на выставке Travel Hub.