РИАМО – 11 сен. Пользователи соцсетей обсудили увеличение числа камер у нового iPhone 11, кто-то сравнил новую модель смартфона с плитой, другие – с электробритвой, а кто-то даже вспомнил про пауков.

Компания Apple накануне представила три новых смартфона - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Главным отличием 11-й серии стали улучшенные камеры. Нижняя модель получила двухобъективную камеру (у iPhone Xr она одинарная). В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив.

«Когда смотрю на iPhone 11, у меня развивается трипофобия», — написала пользователь Magpievna в Twitter.

Она опубликовала картинку – на ней показано, что на будущих моделях iPhone камеры могут занять всю заднюю крышку смартфона.

Пользователи начали массово публиковать мемы, связанные с новым смартфоном.

«Настоящий айфон», — подписал пользователь debri__32 в Twitter фотографию с плитой с тремя конфорками.

Другие пользователи предположили, чем вдохновлялись дизайнеры Apple. По их мнению, за основу расположения камер была взята обычная плита. В Сети разошлись мемы – как на плите, расположенной на крышке нового iPhone, что-то жарят в сковородке.

Некоторым новый iPhone напомнил робота WALL-E из одноименного мультфильма.

Многие заметили, как похож новый смартфон на электробритву.

«Купите новый айфон с тремя камерами за 120 тысяч рублей и сделайте незабываемые фото ваших коллекторов!» — пошутил Роман Доброхотов в Twitter.

Другие пользователи сравнили дизайн iPhone с глазами пауков. Некоторые нашли сходство с C-3PO из «Звездных войн». Кое-кто заметил, что iPhone можно органично вписать в картину «Крик» Эдварда Мунка.

Новые смартфоны появятся в продаже в России 20 сентября и будут стоить немного дешевле, чем Xr в прошлом году. Самую бюджетную модель можно будет приобрести за 59990 рублей, Pro — за 89 990, Pro Max — 99 900 рублей.