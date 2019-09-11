РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. В подмосковных Люберцах посетители пожаловались на большие очереди в отделе по вопросам миграции, сообщается в Instagram-аккаунте «Mylubertsy».

«Вот такие очереди в УФМС по адресу: улица Кирова, дом №10», – говорится в сообщении.

К посту прикреплена видеозапись, на которой видно, что людей в отделе очень много.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что видеозапись сделали в пиковые часы. По его словам, очередь закончилась уже через 40 минут.