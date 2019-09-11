РИАМО - 11 сен. В Москве в ближайшее время опубликуют три «снежные» закупки на вывоз и уборку снега с территорий Центрального административного округа, говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.

Закупки уже представили бизнес-сообществу. Согласно аукционной документации победители торгов вывезут свыше 11 миллионов кубических метров снега.

«Своевременный вывоз снега помогает избежать ДТП и пробок на дорогах, обеспечить комфорт горожан. Учитывая важность и долгосрочность процедуры, заказчик установил требования к оперативности реагирования исполнителей, количеству техники и прочему. Так, после проведения процедур снег с дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства ЦАО будут вывозить 867 единиц спецтехники победителей», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Представленные контракты предполагают уборку снега с территории Пресненского, Мещанского, Тверского, Басманного, Красносельского и Таганского районов, а также Арбата, Замоскворечья и Хамовников.

«С победителями будут заключены контракты до 2021 года. За это время предполагается, что с территорий Центрального административного округа будет вывезено 11,4 миллиона кубических метров снега. Такой расчет делался на основе расчета уборочных площадей объектов дорожного хозяйства и элементов благоустройства районов», - рассказал заместитель префекта – руководитель контрактной службы префектуры ЦАО Александр Писаренко.

Публикация закупок запланирована на 20-ые числа сентября 2019 года.

За выполнением работ по контрактам будут следить сразу несколько контролирующих учреждений, в том числе ситуационно-мониторинговый центр, департамент ЖКХ, ГБУ «Доринвест» и другие.