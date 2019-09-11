РИАМО - 11 сен. В городском округе Подольск под стражу отправили мужчину, подозреваемого в убийстве родного брата 1988 года рождения, он несколько лет прятался от правосудия, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве родного брата (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2012 года подозреваемый и его брат распивали алкогольные напитки в припаркованном на одной из улиц Москвы автомобиле. У них произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил пострадавшего рукой в шею. От удара тот скончался на месте. Поняв, что совершил, мужчина вывез тело брата в гаражный бокс, который арендовал в Подольске. Там он положил труп в ремонтную яму, после чего залил ее бетоном.

«О месте сокрытия тела убитого стало известно в апреле 2019 года, когда владельцы гаражного бокса проводили в нем строительные работы», - отмечается в материале.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на след подозреваемого. Мужчину задержали и допросили. Он сознался в убийстве и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Сейчас расследование дела продолжается. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.