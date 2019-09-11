РИАМО - 11 сен. Уже вечером в пятницу в столичный регион придет атмосферный фронт, в субботу ожидается ветреная погода и похолодание до 12-14 градусов в ночное время суток, сообщил РИАМО в среду ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Уже вечером в пятницу столичный регион почувствует приближение атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди и порывистый ветер, однако теплая погода сохранится. А вот в субботу погода будет облачная с прояснениями, ветреная, пройдут кратковременные дожди и похолодает», - сказал Леус.

По его словам, ночная температура в субботу закрепится в районе 12-14 градусов в столице и 10-15 градусов в Московской области. Дневные температуры прогнозируются в районе 16-18 в Москве и 14-19 в Подмосковье.

«Еще холоднее будет в воскресенье. По-прежнему облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветрено. Днем лишь 15-17 в столице и 13-18 в Подмосковье», - добавил Леус.

Он также отметил, что такая погода сохранится и в начале следующей недели.