РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. На набережной в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи 14 сентября пройдет первый музыкальный фестиваль «Пехорка Битс», приуроченный ко Дню города, гостей ждут выступления кавер-групп и диджеев, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«К празднованию Дня города мы подготовили для жителей нашего города большую культурную программу. Возле набережной в парке «Пехорка» установим сцену, где пройдет первый музыкальный фестиваль «Пехорка Битс». Он начнется в 12:00», – сказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что также в парке «Пехорка» будут работать площадки с мастер-классами и детские аниматоры.

Всего в рамках празднования Дня города в Балашихе организуют около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.