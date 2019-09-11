РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В четырех многоквартирных домах в микрорайоне Климовск Подольска 17 сентября временно ограничат подачу электроэнергии из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 17 сентября запланирована проверка состояния кабеля на трассе. Во время проведения работ, с 9:00 до 16:00, не будет подаваться электроэнергия по следующим адресам: улица Мичурина, дома №№5, 6/7; проспект 50 лет Октября, дома №№11А, 13А», – говорится в сообщении.



Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.