РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 сен. Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили у прилетевшего из Будапешта россиянина незадекларированные картину, серебряную фруктовницу и чернильницу, которые относятся к категории культурных ценностей, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«Живописную картину начала XX века в раме, серебряную фруктовницу и чернильницу обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в багаже 58-летнего россиянина, прилетевшего из Будапешта (Венгрия). Он проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию», – говорится в сообщении.

Представленная картина, по результатам таможенной экспертизы, является вольной копией полотна Германа Керна «Любимый цветок ботаника». Она написана в начале XX века неизвестным автором в Западной Европе.

Фруктовница на фигурных ножках и чернильница в виде фигурки человека и бочонка на подставке сделаны из сплава на основе серебра. Они изготовлены в последней трети XIX – начале XX века также в Западной Европе.

Представленные на исследование предметы созданы более 50 лет назад и относятся к категории культурных ценностей. Их общая стоимость составляет более 900 тысяч рублей.

«Таким образом, в действиях гражданина России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей», – добавляется в сообщении.

Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.