РИАМО – 11 сен. Правительство России поручило министерству юстиции РФ и МВД России ужесточить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Проработать вопрос внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.

Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Он также поручил создать госпрограмму по безопасности на дорогах для снижения уровня смертности и травматизма в ДТП. Проект правительство должно представить Путину до 1 декабря.

Глава МВД России Владимир Колокольцев также ранее отметил, что ведомство уже готовит жесткие меры для снижения уровня смертности на дорогах.