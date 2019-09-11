РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Внедрение практик инициативного бюджетирования в школах Московской области обсудили в ходе круглого стола в школе №14 микрорайона Железнодорожный Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

В ходе мероприятия Ефимов напомнил, что 10 лет назад в Железнодорожном был запущен проект ученического самоуправления, который вырос в большую образовательную программу Молодежного парламента, охватывающую сегодня более 100 учащихся от всех школ Балашихи.

«В регионе разработан и принят закон «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области». Школьное инициативное бюджетирование может стать точкой роста для дальнейшего развития этой программы в муниципалитетах», – сказал Ефимов.

Он добавил, что опыт разработки проектов на уровне образовательных учреждений позволит ребятам воспитать чувство ответственности за происходящее в их «альма-матер», развить азы предпринимательства, работы в команде.

Директор Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института при министерстве финансов России Владимир Вагин рассказал педагогам о зарубежном и отечественном опыте реализации инициативного бюджетирования на уровне образовательных учреждений.

«Речь идет о вовлечении школьников в разработку проектов для своей школы, защиты их, участии в процедуре голосования и дальнейшей реализации. Как пример, в школах Праги учащиеся предложили идею создания единой формы для спортивных команд с разработкой собственного логотипа, а в американском городе Финикс ребята добились установки дополнительных питьевых фонтанчиков», – отметил Вагин.

В России практика школьного инициативного бюджетирования реализуется пока только в трех субъектах: Санкт-Петербурге, Республике Коми и Сахалинской области.

Подводя итоги круглого стола, заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев поддержал запуск школьного инициативного бюджетирования на базе школы №14 в микрорайоне Железнодорожный. При содействии Центра инициативного бюджетирования, для школы будет разработана дорожная карта реализации пилотного проекта.