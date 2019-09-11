РИАМО – 11 сен. Москва оказалась единственным европейским городом, ставшим финалистом международной урбанистической премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, а программа благоустройства «Моя улица» была признана лучшим проектом по созданию комфортной городской среды, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты урбанистической премии отобрали 11 лучших участников, в том числе, примерно семь представителей американского континента, четыре – это азиаты. Из Европы мы единственный город Москва, который оказался в числе номинантов и призеров. Единодушным решением этого сообщества, а штаб квартира находится в Вашингтоне, Москва признана лидером в создании комфорта в городской среде», - сказал Бирюков.

Он отметил, что комфорт в городской среде, прежде всего, определяют безопасность на улицах, доступность и быстрота общественного транспорта, а также возможность проведение досуга в городе.

«Мы к этому шли в течение шести лет. В городе сделано огромное количество объектов, благоустроено более 250 улиц. И комиссия во главе с известными архитекторами, учеными в течение 2018 - 2019 годов за этим внимательно следила. Во время проведения урбанистического форума ее председатель и члены комиссии подробно изучили все объекты, которые были обозначены в нашем предложении», - добавил Бирюков.

Он уточнил, что в качестве проекта на премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence была представлена столичная программа благоустройства «Моя улица», благодаря которой Москва стала лидером по созданию комфортной городской среды.

Urban Land Institute Global Awards for Excellence – одна из наиболее престижных премий в области городского развития. В жюри конкурса входят специалисты в области недвижимости, финансов, девелопмента и дизайна.