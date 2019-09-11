РИАМО - 11 сен. В Москве все корпуса первой очереди строительства ЖК-долгостроя «Царицыно» полностью подключены к коммуникациям, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По корпусам второй очереди городской застройщик подписал с МОЭК договор на технологическое присоединение. Оно сейчас согласовывается с системным оператором. Об этом стало известно в результате обхода стройплощадки жилого комплекса, который провел заместитель председателя Москомстройинвеста Камиль Абдулин.

«Договор с «Мосводоканалом» будет подписан до конца недели, с «Мосводостоком» – также на днях. Остальные технические условия получены. Соответствующие графики подключения корпусов второй очереди к коммуникациям мы планируем разместить в открытом доступе», - сказал представитель АО «Мосотделстрой №1».

В строительных работах на всех корпусах первой и второй очередей сейчас задействованы 1,7 тысячи человек. В ближайшее время городской застройщик планирует увеличить их количество.

По корпусам первой очереди под номерами 3, 4, 11 работы ведутся параллельно. По корпусу 3 замечания Мосгосстройнадзора уже получены и устраняются, по 4 и 11 будут получены в скором времени.

Корпуса 1 и 2 планируется подключить к постоянному теплоснабжению к началу отопительного сезона, в октябре этого года.

По корпусам второй очереди 23-25 выполнены кровельные работы, внутри помещений устанавливается оборудование для отопления и вентиляции. По корпусам 27, 28/29 в связи с возникшей необходимостью сделана выборка грунта, в сентябре застройщик планирует начать бетонирование недостающей части фундаментной плиты.

Строительство жилого комплекса «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денег дольщиков. Сейчас ЖК достраивают за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику.