РИАМО – 11 сен. В среду в столице температура установила рекорд – на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 26,3 градуса, это самое высокое значение для 11 сентября более чем за 70 лет, также среда стала самым теплым днем с начала осени, сообщается на сайте «Метеовести».

«Более 70 лет в столице в этот день не было так тепло. В полдень столбики термометров поднялись до отметки в плюс 26,3 градуса. До этого самым теплым 11 сентября было в 1972 году, тогда воздушные массы прогрелись до плюс 25,6», – говорится в сообщении.

Абсолютный максимум этого дня установлен в 1909 году и составляет плюс 27,8 градуса. Температура в течение пары часов еще может подняться, но шанс, что рекорд будет обновлен, невелик.