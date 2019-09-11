РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Врачи Красногорской городской больницы №1 вернули зрение пациентке с редким синдромом Фогта-Коянаги-Харада, болезнь сопровождается поражением глаз, менингеальных оболочек, ушей, кожи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В офтальмологическое отделение Красногорской городской больницы №1 поступила женщина, которая неожиданно ослепла. Проснулась утром и ничего не увидела. В сопровождении родственников, держась за голову от сильных болей, она пришла в медучреждение.

«При осмотре у пациентки была выявлена отслойка сетчатки глаза. Первые анализы показали, что у женщины нетипичный случай. Был собран консилиум врачей», – говорится в сообщении.

Проведены дополнительные исследования с применением высокоспециализированной медицинской помощи.

«После обследования, включая консультации ревматолога, невролога, терапевта, выполнения МРТ, оптической когерентной томографии, проведения иммунологического и вирусологического исследований, подтвержден редкий диагноз – синдром Фогта-Коянаги-Харада», – уточняется в сообщении.

По словам заведующей офтальмологическим отделением больницы Ольги Сачковой, синдром Фогта-Коянаги-Харада сочетает в себе воспаление менингиальных оболочек и оболочки глаза.

«Применен современный метод лечения – пульс терапия. Пациентка получила гормональную терапию. Уже на следующий день она смогла самостоятельно ориентироваться, а к третьему дню зрение восстановилось на 80%. Пациентка выписана. Дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно», – добавила Сачкова.

Синдром Фогта-Коянаги-Харада – это системное аутоиммунное заболевание. Болезнь сопровождается поражением глаз, менингеальных оболочек, ушей, кожи. Менингит, вызывающий головную боль, является системным проявлением. Это заболевание является нетипичным для жителей России.

Синдром чаще встречается у жителей Среднего Востока, Азии, Латинской Америки. В Японии эта болезнь наблюдается примерно у 800 пациентов в год, в США – не более чем у 6 пациентов на 1 миллион в год.