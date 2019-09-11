РИАМО - 11 сен. В Москве ООО НПО «Автоматика-С» с июля 2016-го по март 2019 года не выплачивала заработную плату своим сотрудникам, сумма задолженности составила более 10 миллионов рублей, сообщила РИАМО во среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - сказала Иванова.

По данным следствия, компания нарушила Конституцию РФ, трудовое законодательство, а также заключенные с сотрудниками трудовые договоры, полностью не выплачивая заплату за вышеуказанный период. При этом у ООО были все финансовые возможности для выплаты людям причитающейся заработной платы, однако руководство не посчитало нужным исполнить свои обязательства.

В настоящий момент проводится предварительное следствие, в ходе которого в СК намерены принять меры для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим.

Расследование уголовного дела продолжается.