РИАМО – 11 сен. В Одинцове открыли две новые детские площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщается на сайте администрации Одинцовского городского округа.

Одна появилась на улице Кутузовская в Трехгорке, другая – во дворе дома №36 на Молодежной улице. Тематику оформления выбирали сами жители. Так, на улице Кутузовская установили игровой комплекс в форме большого корабля, а на Молодежной – «Эко-городок».

«Это настоящие детские городки. Я уверен, что они понравятся всем: и малышам, и подросткам, и взрослым. Здесь уютно, хорошо и, что немаловажно, безопасно. На каждой площадке установим камеры видеонаблюдения, которые подключим к системе «Безопасный регион», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

На открытии площадки присутствовали первый заместитель председателя Мособлдудумы Лариса Лазутина и члены совета депутатов округа.

В план работ на 2019 год вошли девять детских игровых площадок по программе губернатора «Наше Подмосковье», из них одна в Звенигороде и восемь в Одинцове. Кроме того, еще 17 появятся в муниципалитете в рамках программы по благоустройству дворовых территорий, а 24 площадки будут модернизированы.