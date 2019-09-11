РИАМО – 11 сен. Капитальный ремонт в зданиях отделов ГУ МВД России по районам Басманный и Преображенский выполнен более чем на 50%, все работы намерены завершить в декабре, говорится в сообщении пресс-службы департамента капремонта столицы.

Более половины работ по капитальному ремонту и перепланировке помещений отделов ГУ МВД России выполнено в двух районах столицы – Басманном (Новая Басманная улица, дом 33, строение 1, и строение 2А) и Преображенском (Суворовская улица, дом 25).

«Отдел полиции района Басманный расположен в двух корпусах – четырехэтажном здании постройки 1917 года и двухэтажном 1986 года, а района Преображенский – в трехэтажном здании с мансардой и подвалом, также построенном в 1917 году. До начала ремонта эти здания находились в неудовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт там не проводился более 30 лет, а износ инженерных коммуникаций составлял 50%», – говорится в материале.

К настоящему времени в помещениях ОВД Басманного района полностью завершены демонтажные работы, а также на 100% выполнены усиление фундамента стальными балками, устройство фундаментных железобетонных плит, фундамента под стены лестницы, усиление стен подвала металлическими рамами и усиление стен по периметру металлическим каркасом.

Также в ходе капитального ремонта зданий ОВД по району Басманный были полностью заменены межэтажные перекрытия над подвалом и с первого по четвертый этажи общей площадью 2370 квадратных метров. Закончено также устройство стен и перегородок всех этажей.

«В настоящее время рабочие заняты монтажом кровли, ремонтом и заменой инженерных коммуникаций, в том числе системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления. Кроме того, будет выполнена замена электромагистралей и структурированных кабельных сетей. Также выполняются работы по внутренней отделке помещений», – дополняется в материале.

В здании ОВД района Преображенский также полностью завершены демонтажные работы и мероприятия по усилению фундамента и стен, устройству перекрытий (780 квадратных метров), дополнительной кладки стен и перегородок (99 квадратных метров).

Полностью выполнен ремонт мягкой кровли площадью 750 квадратных метров и металлической кровли (420 квадратных метров). В настоящее время ведется ремонт фасада здания, а также выполняются работы по ремонту и замене инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений.

«В ходе ремонта помещения перепланируют. Это позволит более рационально и комфортно разместить сотрудников в рабочих кабинетах. В отремонтированных зданиях ОВД по районам Басманный и Преображенский разместятся класс службы, оружейные комнаты, помещения для хранения спецсредств, современные дежурные части. Для сотрудников появятся оборудованные всем необходимым комнаты приема пищи», – уточняется в сообщении.

В зданиях ОВД будут размещены камеры для задержанных, оборудованные в соответствии с приказом МВД России от 30 апреля 2012 года №389 «Об утверждении наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан».

В соответствии с современными требованиями во время ремонта будут выполнены работы, обеспечивающие свободный доступ маломобильных групп граждан на первые этажи зданий, где расположены вестибюль дежурной части, комната приема населения, а также специально оборудованный санузел для инвалидов.

После капремонта существенно улучшатся условия работы для сотрудников полиции, а посещение отдела МВД для граждан, в том числе маломобильных групп населения, станет более удобным.

Завершится капитальный ремонт зданий ОВД по районам Басманный и Преображенский в декабре.