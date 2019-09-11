РИАМО – 11 сен. Сварщик из «Мособлгаза» выиграл серебро на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сборная Россия, в составе которой были два сварщика из «Мособлгаза», заняла первое место в общекомандном медальном зачете, выиграв «Кубок Дуги» на международном конкурсе Arc Cup International Welding Competition – 2019 в Китае в городе Ланфан.

«Работник из Красногорского филиала «Мособлгаз» Игорь Алексеев занял призовое место в личном зачете, показав высокие результаты в номинации «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем», в которой соревновались 17 человек», – отмечается в сообщении.

Также «Мособлгаз» на конкурсе представлял Станислав Волков из Подольского филиала, который вошел в десятку лучших сварщиков в личном зачете в одной из номинаций.

«Мособлгаз» впервые занял призовое место на международном чемпионате, подтвердив высокий уровень квалификации наших работников. Особенно хочу отметить нашего сварщика Игоря Алексеева, который занял достойное «серебряное» место! Конкурсы профессионального мастерства предоставляют возможность участникам продемонстрировать блестящие навыки и повышают престиж профессии», – подчеркнул глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

В 2019 году в конкурсе принимали участие команды из 10 стран. Было заявлено семь номинаций по разным способам сварки. Всего на международном конкурсе соревновались свыше 400 участников.